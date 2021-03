Wereldwaterdag 22 maart: 3 manieren om thuis de waarde van kraanwater te ontdekken

Wat betekent kraanwater voor ons? Wereldwaterdag is een goede aanleiding om daarbij stil te staan. Kraanwater lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet. Ook niet in Nederland waar je altijd maar de kraan kunt opendraaien. Het is een waardevol natuurproduct waar we zuinig op moeten zijn. Want hoe meer water wij gebruiken, hoe minder er overblijft voor de natuur.

Drinkwaterbedrijf Vitens helpt mee om kinderen op een leuke manier de waarde van kraanwater te laten ontdekken. Dat kan op 3 manieren:

1. Speel het online spel Red Froggies Feestje!

Kinderen leren spelenderwijs slim en duurzaam met water omgaan door een druk op de knop. Want elke keer als ze de kleine knop van de wc gebruiken sparen ze 4 liter water. Dat is al snel 20 liter per dag! Met dat water kan Froggie klusjes doen voor zijn feestje. Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Bestel het gratis Froggie-startpakket via de QR-code of via www.vitens.nl/froggie.

2. Bekijk leuke filmpjes van Luuk over kraanwater

Je hebt iedere dag kraanwater nodig. Om te drinken natuurlijk, maar ook om te douchen en je handen te wassen. In Nederland hebben we het beste en lekkerste kraanwater ter wereld. Het is ook nog eens super duurzaam en gezond. Bekijk samen met kinderen de filmpjes van Luuk en ze weten alles over kraanwater. Te vinden op www.vitens.nl/kinderen.

Kraanwater als onderwerp voor spreekbeurt of werkstuk

Kraanwater is 1.000 keer goedkoper dan water uit een fles. En kraanwater is 400 keer beter voor het milieu. Het milieuvriendelijkste drankje dat er is! Een goed onderwerp dus voor een spreekbeurt of werkstuk. Kijk op www.vitens.nl/kinderen voor weetjes, tips en filmpjes.