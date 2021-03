‘Maak gebruik van regeling TONK’

Een aantal inwoners in Zeist hebben door de coronamaatregelen minder inkomsten dan voorheen en kunnen daardoor zelfs hun woonkosten niet meer betalen. Zij kunnen mogelijk een beroep doen op de nieuwe landelijke regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Het maakt hierbij niet uit of ze in loondienst werken, ondernemer zijn of een uitkering ontvangen.

Zeist - Wethouder Marcel Fluitman: “Door de coronapandemie komen steeds meer mensen in financiële problemen. Via verschillende regelingen probeert de overheid deze mensen te helpen. De TONK-regeling is een nieuwe landelijke regeling, waarmee de rijksoverheid wil zorgen dat mensen hun woonlasten kunnen blijven betalen. Ik vind het belangrijk dat onze inwoners de weg naar deze regelingen weten te vinden’’.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten is een vorm van bijzondere bijstand. Het gaat hierbij om een vergoeding voor noodzakelijke woonkosten, zoals huur, gas, licht, water, servicekosten, hypotheeklasten en (gemeentelijke) belastingen.

Inwoners kunnen een TONK-aanvraag indienen met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021 tot en met eind juni 2021.

Inwoners kunnen de TONK-tegemoetkoming aanvragen als ze door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen en als gevolg daarvan hun noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen. Om in aanmerking te komen voor een TONK-tegemoetkoming gelden enkele voorwaarden. Aanvragers moet aantonen dat zij bepaalde andere regelingen hebben aangevraagd en dat ze daarvoor niet in aanmerking kwamen. Of - als ze wél in aanmerking kwamen - dat ze met deze regeling te weinig inkomen hebben om de woonkosten te betalen. Aanvragers moeten ook aantonen dat het inkomensverlies als gevolg van corona, meer dan 30 procent bedraagt.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier en een volledig overzicht van de voorwaarden staan op de website van de Regionale Sociale Dienst (www.rsdkrh.nl). Klik op de knop ‘Aanvragen TONK’. De TONK-tegemoetkoming geldt in de periode januari 2021 tot en met juni 2021, voor maximaal zes maanden. Inwoners kunnen de TONK-tegemoetkoming aanvragen voor de maanden waarin de aanvulling op het inkomen echt nodig is.