Nieuwe eigenaar Taxim

Marlies Kurvink meldde zich bij de redactie van deze krant: ‘’Een vriend van mij, een paar jaar geleden gevlucht uit Syrië, heeft kapsalon Taxim op de Steynlaan in Zeist overgenomen. Hij is na aankomst in Nederland gelijk aan de slag gegaan met het leren van de taal en aan het werk gegaan als barbier bij Taxim. Hij heeft in korte tijd heel veel klanten aan zich weten te binden. Mijn eigen zoon van 9 jaar oud wil geen andere kapper meer. Zijn droom, een eigen kapsalon, is nu eindelijk uitgekomen na een lange en zeer ingewikkelde weg’’.

Zeist - ‘’In 2014 kwam Mohammed Aloumari naar Nederland met een hele grote wens, namelijk een eigen kapsalon. En dat is gelukt. Sinds 1 januari is Mohammed de eigenaar van barbershop en kapsalon Taxim aan de Steynlaan 84 in Zeist.

Mohammed begon daar, kort na aankomst in Nederland, als kapper en heeft heel wat bergen moeten verzetten om te komen waar hij nu staat. Met veel lef en doorzettingsvermogen is het hem gelukt de kapsalon niet alleen over te nemen, maar ook helemaal op te knappen. Mohammed heeft al heel wat vaste klanten aan Taxim weten te binden, maar hoopt met de nieuwe uitstraling nog meer te mogen groeien. Mohammed knipt kinderen en mannen en die mannen kunnen bij Taxim uiteraard ook terecht voor alles wat men mag verwachten van een echte barbier.’’

