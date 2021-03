Petitie tegen verstedelijking

Inwoners en organisaties van buurten en dorpen pleiten voor het behoud van het dorpskarakter van de gemeente Zeist. Samen met de groene groepen verzetten zij zich tegen verstedelijking. In plannen staat dat er 5000 tot 10.000 woningen bijkomen.

Zeist - De raad laat het echter gebeuren zonder de bevolking daarover te raadplegen, zo zeggen de initiatiefnemers van een petitie. ''Zo wordt Zeist de grootste groeikern in de provincie, na Utrecht en Amersfoort. Wij roepen daarom de bevolking van Zeist op om de petitie Red Zeist te tekenen om het tij te keren.'' De petitie is te vinden op beterzeist.com.

In allerlei regionale visies staat dat Utrecht een ‘metropoolregio' zou moeten worden. Die moet kunnen concurreren met andere regio's in Europa. Daarom wil de overheid hier de economische groei aanjagen door meer bedrijven aan te trekken. ''Maar er is in deze regio al werkgelegenheid genoeg. En er is nauwelijks sprake van een geboorteoverschot, ook niet in Zeist. Meer arbeidsplaatsen zorgen voor veel instroom van mensen van buiten de regio, bijvoorbeeld uit de randgebieden van Nederland en daarbuiten. In die streken zorgt het voor leegloop en minder voorzieningen. Hier komt er steeds meer verkeer, drukte en overlast.''