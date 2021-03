Inwoners Advies Commissie presenteert advies online

Sinds januari werkt de Inwoners Advies Commissie (IAC) aan een advies voor de Zeister gemeenteraad over de vraag: hoe krijgen we de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans? Want als de gemeente geen keuzes maakt, loopt het tekort de komende jaren op tot 10 miljoen euro.

Zeist - De IAC bestaat uit 150 gelote inwoners. In zes themagroepen bedenken en bespreken ze ideeën voor en over de Zeister samenlevinng. De leden delen met elkaar wat ze belangrijk vinden voor een goed leven in Zeist. En ze komen samen tot ideeën die de komende jaren besparingen kunnen opleveren.

Op dinsdag 30 maart is het zover: dan biedt de Inwoners Advies Commissie haar adviesrapport aan de gemeenteraad aan. De bijeenkomst wordt online uitgezonden via YouTube, via de link www.zeist.nl/iac. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. De opname is in de dagen erna terug te zien via dezelfde link.

Het advies van de IAC speelt een belangrijke rol in de voorbereiding voor de Kadernota en de gemeentebegroting voor de komende jaren.

Meer informatie over de Inwoners Advies Commissie staat op www.zeist.nl/sameninbalans.