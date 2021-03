Noodfonds lijkt geen optie

Een fonds voor centrumondernemers in Zeist maakt geen onderdeel uit van een nieuw, lokaal steunpakket van bijna 1,9 miljoen euro. Dergelijke hulp is niet alleen onbetaalbaar, de gemeente kan het ook niet maken onderscheid te maken tussen ondernemers in het centrum en die daar buiten, concluderen B en W. Toch wil de gemeenteraad daar nog niet aan.

Zeist - In een noodkreet aan de gemeente schetsten de centrumondernemers onlangs hun situatie: zeker de helft staat op omvallen als gevolg van coronamaatregelen. Spaarpotten en pensioenvoorzieningen worden opgegeten en eigen woningen soms verkocht, om de nood te ledigen.

Toch kan Zeist niet veel meer doen dan algemene maatregelen voor ondernemers nemen, meent ze. Zo wordt zogenaamde precariobelasting voor het plaatsen van bijvoorbeeld een terras of reclamebord op openbare grond, dit jaar niet geïnd. Reclamebelasting wordt evenmin geheven. En als straks de terrassen weer open mogen, is onder voorwaarden verruiming daarvan mogelijk.

Diverse partijen in de gemeenteraad zochten vorige week naar mogelijkheden om toch steun te kunnen verlenen. Maar veel geld steken in de noodlijdende ondernemers: ‘Die reikwijdte hebben wij niet', aldus wethouder Sander Jansen.