‘Gemeente, dit is ons advies!’

Eenenzestig voorstellen om de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans te krijgen. Dat is wat de Inwoners Advies Commissie aan de gemeenteraad en het college van B&W hebben aangeboden. De commissie bood haar adviesrapport aan tijdens een digitale bijeenkomst. Deze is terug te zien op www.zeist.nl/iac.

Zeist - Tijdens deze bijeenkomst heeft de burgemeester de Inwoners Advies Commissie van haar taak ontheven.

Burgemeester Koos Janssen: “Ik ben ongelooflijk trots op deze mijlpaal. Ik heb het enthousiasme ervaren waarmee de inwoners aan de slag zijn gegaan. En de creativiteit die ze hebben getoond. Ik heb ook gezien hoeveel we van ze hebben gevraagd. Maar het is gelukt! Ik ben ontzettend benieuwd naar de inhoud van het adviesrapport, en dat zal gelden voor de hele gemeenteraad en het college. Je leest steeds meer over gelote burgerraden, en wij hebben het gewoon gedaan. Dat is best bijzonder. Het is nu aan college en raad om het goede te doen met dit advies.”

Het rapport is te lezen op www.zeist.nl/sameninbalans. Het bevat samenvattingen, plus meer uitgebreide beschrijvingen van alle voorstellen. De voorstellen zijn divers van aard. Doorrekeningen van een en ander volgen nog.