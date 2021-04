1,9 miljoen euro ondersteuning in coronacrisis

Veel verenigingen, organisaties, ondernemers en mensen hebben het zwaar door de coronacrisis. De gemeente Zeist wil hen met een breed tweede Zeister ondersteuningspakket helpen door de crisis te komen. De gemeenteraad stemde unaniem in met dit brede pakket en stelt hiervoor 1.875.000 euro beschikbaar.

Zeist - Wethouder Financiën Sander Jansen: “We weten dat de financiële nood hoog is bij veel culturele instellingen en sportverenigingen. De horeca zit al lange tijd dicht en winkels kunnen sinds kort weer heel beperkt open. Dit tweede Zeister ondersteuningspakket is een bijzonder breed pakket: het strekt van maatschappelijke organisaties tot ondernemers, van culturele organisaties en sportverenigingen tot mensen met een laag inkomen. Ons doel is uiteindelijk samen door deze crisis te komen.”

Meer informatie staat op www.zeist.nl/ondersteuningspakket.