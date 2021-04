Alle volwassenen in Donorregister

Vanaf nu staat iedereen vanaf 18 jaar in de provincie Utrecht in het Donorregister. De afgelopen maanden verstuurde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brieven naar inwoners om hen te herinneren aan het invullen van een keuze over orgaandonatie. 77,5% van de Utrechters heeft zelf een keuze ingevuld.

Zeist - De resterende 22,5% staat nu in het Donorregister met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie' en heeft hier een bevestigingsbrief van ontvangen.

Utrecht is een van de eerste provincies waarvan alle volwassenen in het Donorregister staan. Tot 1 augustus volgen de andere provincies. Demissionair minister Tamara van Ark: "Ik ben blij dat het overgrote deel van de Utrechters zelf een keuze heeft ingevuld in het Donorregister. Want dit geeft duidelijkheid over wat jij wilt dat er na je dood met je organen en weefsels gebeurt. Zo voorkom je onduidelijkheid bij je nabestaanden.”

In het Donorregister heb je vier eigen keuzes. 36,7% van de Utrechters heeft ingevuld donor te willen worden, 29,9% wil dit niet. 9,5% laat de keuze over aan de partner of familie en 1,4% laat deze over aan één aangewezen persoon. De overige 22,5% van de Utrechters heeft (nog) geen eigen keuze ingevuld.