Opening vaccinatielocatie in Zeist

Woensdag 26 april opent de GGD regio Utrecht (GGDrU) een vaccinatielocatie in sporthal Dijnselburg, aan het Badmeester Schenkpad 2 in Zeist.

Zeist - Wethouder Marcel Fluitman: “Om het coronavirus onder controle te krijgen is het belangrijk dat vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, worden aangeboden. Fijn dat we hiervoor sporthal Dijnselburg kunnen inzetten.” Sporthal Dijnselburg wordt de komende maanden gebruikt voor de vaccinatie van inwoners uit Zeist en omliggende gemeenten. Op deze locatie kunnen op geordende en professionele wijze, conform richtlijn, de vaccinaties worden uitgevoerd. De locatie is ‘COVID-19-proof’, goed bereikbaar en tot en met in elk geval september beschikbaar. Op deze locatie wordt zeven dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur op afspraak gevaccineerd. Rijksoverheid bepaalt de landelijke vaccinatiestrategie. Hierin staat wie wanneer gevaccineerd wordt. Inwoners krijgen een oproep voor hun vaccinatie van de huisarts of het RIVM.

De sporthal wordt normaal gesproken gebruikt door scholen en sportverenigingen. Vanwege de coronamaatregelen ligt dat gebruik nu stil. Wethouder Marcel Fluitman: “We zijn in goed overleg met de scholen en sportverenigingen over alternatieve locaties voor hun sportactiviteiten, zodra er weer gesport mag worden. Met de eigenaar van het Sportcafé zijn passende afspraken gemaakt. Hij gaat de catering verzorgen voor het GGD-personeel.”

Vaccineren is gratis en vrijwillig. Maar hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we kunnen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. Zo beschermen we de meest kwetsbaren, verminderen we de druk op de zorg en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Naast vaccineren blijft het testen bij klachten van groot belang. Ook dat kan in Zeist, bij de mobiele testbus van de GGD of op één van de vele andere locaties. Heb je dus klachten, laat je testen en maak een afspraak via www.coronatest.nl of bel naar 0800-1202.

Wilt u meer weten over de vaccinatie? Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351.

Meer weten over de vaccinatielocatie? Neem contact op met GGDrU via telefoonnummer 030-630 54 00 of kijk op www.ggdru.nl.