Gilde Zeist is er al klaar voor

Gilde Zeist hoopt dit voorjaar weer rondleidingen te geven langs verschillende bezienswaardigheden in Austerlitz, Den Dolder en Zeist. Het startmoment is nog onzeker.

Zeist - Johan Varkevisser, projectleider rondleidingen, vertelt: “De 25 gildegidsen laten graag het mooie en bijzondere in onze gemeente zien zodra de coronamaatregelen dat weer toelaten. Dat betekent dat de gebruikelijke start van het seizoen op Koningsdag vervalt. De folder met de geplande rondleidingen is al beschikbaar op verschillende plekken en alle informatie is ook op de website www.gildezeist.nl te vinden.’’

Velen hebben het afgelopen jaar - noodgedwongen - gewandeld in de eigen omgeving, maar kent u de achtergrond van bijvoorbeeld Zeist-West of landgoed Bornia? De gildegidsen brengen de geschiedenis tot leven. Slot Zeist heeft een vernieuwde rechtervleugel en is een bezoek waard.