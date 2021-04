Koninklijke onderscheiding voor onderwijsvernieuwer

Vrijdag 23 april reikte burgemeester Koos Janssen de erepenning Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit aan Kees van Domselaar uit Zeist. Kees van Domselaar trad in 1978 in dienst bij het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ). Hij speelde een belangrijke rol bij de invoering van het tweetalig onderwijs, waarbij leerlingen een deel van het onderwijs in de Engelse taal volgen.

Zeist - Tevens stond Van Domselaar aan de wieg van de regeling Laptop per Leerling regeling (LPL). Met de invoering hiervan zette hij een landelijke trend.

In 2011 nam Van Domselaar het initiatief tot de oprichting van de iScholenGroep (ISG). Als medeoprichter en voorzitter hiervan verbond hij talloze scholen en leverde een grote bijdrage aan de digitalisering van het onderwijs. Delegaties uit binnen- en buitenland bezochten het Christelijk Lyceum om geïntroduceerd te worden met de iScholenGroep waar het CLZ deel van uitmaakt. Ook publiceerde Van Domselaar in 2014 het boek Van struikelblok tot springplank, dat velen de ogen opende voor de kansen en mogelijkheden van digitaal onderwijs.