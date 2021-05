Diet Groothuis presenteert haar boek over de das

Woensdagmiddag 12 mei presenteert Diet Groothuis haar nieuwste boek, ‘DAS - het grote geheime dassenboek’ online in Bibliotheek Idea Zeist. In dit boek ga je op avontuur met twee kinderen tijdens hun tochten door het bos.

Zeist - Ze delen hun dassendagboek met je en leren je alles over deze gezellige, knuffelige familiedieren. Je hoort de jonge dassen blaffen (ja, echt) als ze samen spelen. Je bent aanwezig bij hun vermakelijke krabsessies en lacht mee als ze achter elkaar aan rennen. En je ziet hoe moeilijk dassen het hebben in ons land vol auto’s en wegen, huizen en mensen en honden. Je kunt ze helpen. Dit boek vertelt je hoe.

Diet Groothuis is schrijver, stadsdichter van Zeist, journalist en columnist. Bijna niemand weet dat ze al jaren actief is in een dassenwerkgroep en elk voorjaar verschillende dassenburchten bezoekt. Zo ontstond het idee om een boek te schrijven over dassen en dat is het boek DAS geworden, geïllustreerd door Merel Corduwener. Door Diet gesigneerde exemplaren van ‘DAS - het grote geheime dassenboek’ (geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar) zijn vanaf 12 mei te koop bij Boekhandel Kramer & Van Doorn.

De boekpresentatie wordt vanaf 14.30 uur live vanuit Bibliotheek Idea Zeist gestreamd via https://youtu.be/

vUmbUu6qhFs.

Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 10 mei aanmelden via info@literairzeist.nl.