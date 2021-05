Werken aan meer biodiversiteit

Het gras rondom boomspiegels en grasvelden langer laten groeien, bloemrijke bermen aanleggen en op diverse plekken in de openbare ruimte, tegels om ruilen voor groen. Zo wil het college de komende jaren zorgen voor een betere leefomgeving voor (wilde) dieren en planten.

Zeist - Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de Biodiversiteitvisie, een document dat de gemeente helpt om de komende jaren tot meer variatie in de natuur te komen. Op dinsdag 25 mei is de Ronde Tafel over het raadsvoorstel ‘Samen werken aan Biodiversiteit'.

Wethouder Wouter Catsburg: ''In heel veel plannen en bij het beheer van groen hielden we al rekening met de biodiversiteit. Een apart beleid op dit gebied hadden we nog niet. De afgelopen jaren is de aandacht voor biodiversiteit enorm toegenomen en dat is terecht. Biodiversiteit is ontzettend belangrijk. De verschillende soorten planten en dieren houden de natuur in balans. Deze visie geeft inzicht waar kansen liggen voor de gemeente Zeist en helpt ons om de komende jaren - in samenwerking met inwoners - nóg meer biodiversiteit te creëren''.

Het belangrijkste uitgangspunt van de visie is het creëren van meer plekken waar verschillende (wilde) planten en dieren kunnen leven.