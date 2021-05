‘Camstra deed het alleen’

Het onderzoek naar het gebruik van nepprofielen op Facebook door de ex-fractievoorzitter van GroenLinks Zeist, Ronald Camstra, is afgerond. De externe commissie komt na data-onderzoek en uitgebreide interviews met 27 personen binnen en buiten de politiek tot de conclusie dat Ronald Camstra alleen gehandeld heeft, en dat niemand binnen GroenLinks Zeist hiervan op de hoogte was.

Zeist - Nogmaals neemt GroenLinks krachtig afstand van het gebruik van nep-accounts op sociale media en het herhaaldelijk ontkennen hiervan door Camstra. ‘’Juist voor een volksvertegenwoordiger is zuiverheid en nuance in het debat essentieel voor de politieke meningsvorming, en het onder een andere naam spreken doet fors afbreuk aan het vertrouwen in de politiek.’’

Het rapport aangeboden aan de raadsleden van Zeist en is te downloaden van de website van GroenLinks Zeist.