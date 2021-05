Een extra bloemetje voor het vrouwenhart

Service club Quota Zeist e.o gaat door.. Na de tweede bloemenactie voor Stichting Hart voor Vrouwen, samen met Jan Star Bloemen In Den Dolder en Bloemetje Nils Nees in Zeist voor Moederdag, houden nu de leden in de tweede helft van de maand mei en in de maand juni aan huis kleinschalige dinersponsoracties. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan het Vrouwenhart.