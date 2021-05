Wethouder onthult plaquette Vrijheidsboom

Dinsdagochtend 4 mei legden leden van het college van burgemeester en wethouders en afgevaardigden van de gemeenteraad kransen bij de verschillende monumenten in het Walkartpark en in Den Dolder ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. (Foto: Mel Boas)

zeist - Begin mei onthulde wethouder Wouter Catsburg de plaquette bij de Vrijheidsboom in het Walkartpark. Hij staat symbool voor de bevrijding van Zeist door de Canadezen, op 7 mei 1945. De boom is een esdoorn. Het blad, een ‘maple leaf', is verwerkt in de vlag van Canada. De Canadezen waren een van de eersten die Zeist binnentrokken. Op de foto wethouder Wouter Catsburg (rechts) en Marcel Pluim van het Comité 4 en 5 mei Zeist.