Bert van Nieuwenhuizen wist álles

In de serie Schrijvers in Zeist dit keer aandacht voor de columnist, journalist en schrijver Bert van Nieuwenhuizen. Van Nieuwenhuizen werd geboren in Austerlitz en overleed in 2018 op 72-jarige leeftijd.

zeist - Bert van Nieuwenhuizen was allereerst de Zeister journalist die van alles op de hoogte was en een enorm netwerk had. Hij was hoofdredacteur van de Nieuwe Zeister Courant en opinieredacteur bij het Utrechts Nieuwsblad. Maar na zijn pensionering publiceerde hij ook in totaal 16 boeken.

Wilhelmina en Juliana

Hij was een groot kenner van het Koninklijk Huis en schreef dan ook biografieën van de koninginnen Wilhelmina en Juliana. Zijn benadering van Wilhelmina was daarbij bepaald kritisch, terwijl hij Juliana beschreef als een onderschatte vorstin. Daarnaast schreef hij een boek over hoe de lintjesregen rond de verjaardag van de monarch in zijn werk gaat. Dat is opvallend want aanvankelijk was hij een tegenstander van het uitdelen van koninklijke onderscheidingen.

Socialist

Typisch Zeisters was zijn boek De Achtste Kolom waarin vele aspecten van Zeist worden behandeld. Het is zijn vroegste boek, uit 1988, en is eigenlijk een bundeling van columns uit de Nieuwe Zeister Courant. Ook schreef hij over de arbeidersbeweging in Zeist (van Nieuwenhuizen was socialist in hart en nieren).

Autoriteit

Zeistkenner Evert van Tellingen heeft van Nieuwenhuizen persoonlijk gekend. Evert: "Bert was een autoriteit in het dorp. Soms begon een vergadering later omdat Bert nog moest komen. Hij had geen rijbewijs en gebruikte voor zijn werk vaak de taxi. Hij was ook actief in de Zeister Muziekfederatie. Hij publiceerde wat hij nodig vond, zelfs als het tegen de belangen van goede vrienden inging". In boekvorm zorgde hij verder voor een biografie van oud-minister-president Willem Drees en voor een publicatie over de goede oude tijd van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw ('Weet je nog van vroeger?').

Belangwekkend is zijn schets van de periode waarin de radio nog een centrale rol speelde ('Goeie ouwe radio', 2016). Onder de titel "Weiger het werk niet" deed hij in 2013 ook nog een levensbeschrijving van Wim Eijk verschijnen. Eijk was toen en is nog altijd aartsbisschop van Utrecht. Van Nieuwenhuizen schreef ook een boek over Christen Unie-politicus Andre Rouvoet. Een gevarieerd en omvangrijk oeuvre dus. En bovendien een werkzaam leven.





Goeie ouwe radio

Hij publiceerde wat hij nodig vond

maarten bos