Gratis compost op 29 mei voor inwoners gemeente Zeist

ZEIST - Op zaterdag 29 mei kunnen inwoners van de gemeente Zeist gratis compost ophalen. Wethouder Wouter Catsburg: “Met deze actie bedanken we onze inwoners voor hun inspanning om groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te leveren. Inwoners krijgen het ingezamelde GFT terug in de vorm van compost. Zo maken we de cirkel rond.” Op vertoon van legitimatie kan ieder huishouden maximaal vier gratis zakken compost van 40 liter ophalen. Dat kan bij de parkeerplaats van Achmea aan de Handelsweg 2 van 10:00 – 16:00 uur. Compost is verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Eén locatie vanwege corona In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is de parkeerplaats met een drive through ingericht, zodat de uitgifte veilig verloopt. Komt u met de auto, dan mag één persoon de auto verlaten om zelf de zakken te pakken. Voor fietsers is er een apart parcours. Verkeersregelaars zorgen voor een goede doorstroming. Let op! Het Achmea parkeerterrein aan de Handelsweg 2 is op 29 mei uitsluitend bereikbaar via de Huis ter Heideweg richting de Handelsweg. De toegang vanaf de Boulevard is die dag afgesloten. Voordelen voor u en het milieu Een volle container met GFT levert 15 tot 20 kilo compost op. Wethouder Catsburg: “In het restafval zit nu nog 55 tot 60 kilo GFT per persoon per jaar. Veel etensresten bijvoorbeeld belanden nu nog in de grijze kliko terwijl ze in de groene horen.” Het verwerken van GFT tot compost is ook goedkoper dan het verbranden ervan. Daarnaast zorgt verwerking tot compost en groen gas voor minder luchtvervuiling en bespaart het kostbare grondstoffen. Catsburg: “Nog duurzamer is zelf composteren. Door uw GFT afval op een hoop of in een bak te composteren en vervolgens te gebruiken voor uw tuin, vergroot u de kwaliteit van uw planten, de bodem en het bodemleven”. Kijk op www.zeist.nl/compostactie voor meer informatie. Welles/nietes-lijst Wat mag er ook alweer wel en niet bij het GFT? Dat staat op de welles/nietes-lijst, te vinden op www.rmn.nl of in de RMN-app. Door goed te scheiden wordt de kwaliteit van ons GFT en daarmee ook de compost die aan inwoners wordt uitgedeeld, verbeterd. Gemeente composteert zelf ook De gemeente Zeist composteert jaarlijks 400.000 kilo bladafval tot compost voor het openbaar groen. Bij dit composteerproces, wordt de groene kringloop gesloten en komt er bijna geen CO2 en veel minder fosfaat vrij.