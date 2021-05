De Voedselbank ontvangt cheque van De Proeftafel (persbericht)

In maart jl. vierde wijnwinkel De Proeftafel haar 7,5-jarig bestaan met diverse acties. Een van de acties was het doneren van een deel van de maandomzet aan de Voedselbank in Zeist. Onlangs mochten de vrijwilligers de bijbehorende cheque in ontvangst nemen uit handen van eigenaar Hans Peters. ‘Als winkel hebben we de afgelopen maanden goed doorstaan en er zelfs vele klanten bijgekregen. Het is niet meer dan logisch dat we dan degenen die het minder goed getroffen ook een handje helpen. Dat is tenslotte goed voor de leefbaarheid van Zeist’, aldus de in Zeist woonachtige eigenaar. (Foto Peter ‘t Lam/Voedselbank Zeist).