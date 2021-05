Maandag 17 mei neem ik deel aan een vakatelier van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Thema is dialogisch leiderschap. Hiervan is een combinatie van effectief, authentiek en ethisch leiderschap gebaseerd op de interne (in jezelf) en externe (met de ander) dialoog van leiders en volgers. Met ruim tien collega’s verdiepen we ons in leidinggeven volgens dit concept. Het geeft inspiratie voor ons functioneren in de praktijk.



Dinsdag heb ik een uitvoerige collegevergadering. Al sinds enige weken spreken we wekelijks over inhoudelijke en financiële vraagstukken. Het gaat over de jaarrekening van afgelopen jaar, de lopende begroting en de begroting van volgend jaar. We spannen ons in voor een sluitend huishoudboekje van de gemeente. Dat valt niet mee omdat gemeenten te weinig geld krijgen van het Rijk en ook te maken hebben met oplopende zorgkosten. Over enkele dagen sturen we al onze voorstellen naar de gemeenteraad. Toelichting, debat en besluitvorming volgen de komende tijd. Ook vindt een hoorzitting voor de samenleving hierover plaats. Andere bespreekpunten in B&W zijn het Parkplan Vollenhove en een visie op elektrische laadpalen.



’s Avonds in een raadsbijeenkomst neemt Karst Schuring na 19 jaar afscheid van de gemeenteraad. Als fractievoorzitter van de PvdA volgt Wilma Breddels hem op. Diverse sprekers waarderen Karst vanwege zijn deskundige en betrokken betekenis voor de samenleving en politiek. Hij ontvangt de Floris Veenendaal trofee voor zijn verbindende rol binnen en buiten de gemeenteraad. Voor zijn bijzondere verdienste krijgt hij ook een Koninklijke Onderscheiding. Ook spreekt de gemeenteraad over het onderzoek naar het gebruik van nep-profielen op Facebook. De voormalig fractievoorzitter van GroenLinks maakte daar gebruik van. Na een uitvoerige gedachtewisseling is er een streep gezet onder deze nare kwestie.



Woensdagochtend maak ik een afscheidswandeling met Titia Cnossen, die binnenkort vertrekt als burgemeester van Woudenberg. Daarna neem ik deel aan een vergadering van de Veiligheidsregio Utrecht. Onderwerpen zijn onder meer crisisbeheersing en strategie in de opleiding van bestuur en management. Vervolgens overleg ik met de Kinderburgemeester Sebastian over een kinderconferentie in voorbereiding. Het thema is “Stoppen met pesten”. Aan het eind van de middag reik ik samen met politiechef Priscilla de Vries prijzen uit aan drie jonge Zeister winnaars van Hackshield. Dat is een online game waarmee je als cyberagent strijdt tegen digitale criminaliteit. Tijn, Ilva en Julian, van harte gefeliciteerd.



Donderdag verzorg ik een workshop voor medewerkers over Democratie is Samenspel. Ook komt het coördinatieteam corona bijeen. We bereiden de verdere versoepelingen van maatregelen voor. ’s Avonds stemt de gemeenteraad in met de planvorming van de Politieacademie in Den Dolder en de mobiliteitsvisie Zeist. Op vrijdag zie ik uit naar de fijne Pinksterdagen.

Koos Janssen

Voor reactie

jjlm.janssen@zeist.nl

de week van de burgemeester