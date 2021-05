Samen met de buren aan de panelen

Bewoners van Zeist die extra willen genieten van de zon kunnen meedoen aan de online informatiebijeenkomst over zonnepanelen en de collectieve actie ‘Zon op Zeist’ op 3 juni om 20.00 uur. Samen met de buren meedoen én zonnepanelen kopen levert extra voordeel op. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Mijn Groene Huis, opgeven kan via www.zonopzeist.nu.

zeist - Elk jaar organiseert Mijn Groene Huis de collectieve actie Zon op Zeist. Bewoners die deelnemen profiteren van de aantrekkelijke prijs en extra garanties zoals een opbrengstgarantie. Het collectieve aanbod is van Green Recovery, de door Mijn Groene Huis geselecteerde leverancier. Ook verzorgt Green Recovery als extra service de btw-teruggave, particulieren krijgen die 21% van de aanschafprijs terug. Veel meerwerk is bij de prijs inbegrepen en Green Recovery maakt op aanvraag een dronefoto van het resultaat op het dak.

Online meedoen

Om bewoners te informeren over de collectieve actie en de mogelijkheden van zonnepanelen worden er meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd, de volgende is op 3 juni. Tijdens deze bijeenkomst wordt de werking van zonnepanelen en de collectieve actie Zon op Zeist uitgelegd. Speciale aandacht is er voor de burenkorting en de afbouw van de salderingsregeling. Er wordt een voorbeeldofferte besproken en ook de voordelen van het combineren van zonnepanelen met een sedumdak. Leden van de stichting beantwoorden eveneens alle vragen die deelnemers hebben.

Zoomlink

De informatieve bijeenkomst start om 20.00 uur. Aanmelden kan via de website: www.zonopzeist.nu. Deelnemers ontvangen een Zoomlink.





zonopzeist.nu







Mijn Groene Huis is onderdeel van Stichting Energie Zeist en helpt bewoners in de gemeente Zeist met het realiseren van een energiezuinige woning. Dit doen we met subsidie van de gemeente Zeist. Kijk voor meer info op: www.mijngroenehuis.nu en vind ons op facebook, twitter en instagram: mijngroenehuis.

Mijn Groene Huis

