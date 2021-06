Gilde Zeist trekt er weer vrolijk op uit

Het Gilde Zeist meldt dat er weer rondleidingen kunnen worden gehouden. Het is lang stil geweest doordat corona roet in het eten gooide, maar nu is de agenda weer voorzichtig gevuld.

Zeist - Op zaterdag 5 juni is er een rondleiding over de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. Een bijzondere wandeling die voert over het terrein van de WA hoeve waarbij wordt stilgestaan bij de lange geschiedenis van deze instelling. Zo kunt u beleven hoe het dagelijks leven er uit zag in deze psychiatrische instelling en hoe de behandelingen daar in de loop der jaren veranderd zijn. Ook wordt aandacht besteed aan de prachtige monumentale gebouwen op het terrein en de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanvang is 14.00 uur. Kijk op rondleidingen@gildezeist.nl.