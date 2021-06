Runderstoofpot en mihoen meest populaire kant-en-klaarmaaltijden

Liefhebbers van kant-en-klaarmaaltijden eten het liefst runderstoofpot en mihoen. De voornaamste reden om te kiezen voor kant-en-klaar, is tijd overhouden die anders opgaat aan boodschappen doen en koken. Ook gebrek aan inspiratie om elke dag weer een lekkere en gezonde maaltijd op tafel te zetten is een belangrijke factor. Dit blijkt uit onderzoek van maaltijdservice Uitgekookt.nl

Vier gerechten vallen het meest in de smaak, volgens de specialist in het thuisbezorgen van kant-en-klaarmaaltijden. Namelijk runderstoofpot met ovenaardappels en boontjes, mihoen met kipdijfiletstukjes in satésaus, rodekoolschotel met draadjesvlees en lasagne van zalm, spinazie en trostomaatjes. Dit blijkt uit analyse van het bestelgedrag van ruim 150.000 klanten verspreid over heel Nederland, in combinatie met maaltijdbeoordelingen. Deze vier best beoordeelde maaltijden krijgen een gemiddelde beoordeling van een 9,1 door klanten.

Gezonde kant-en-klaarmaaltijd

Dat lasagne hoog scoort als populaire kant-en-klaarmaaltijd is misschien weinig verrassend, alhoewel het hier gaat om een niet alledaagse variant. Draadjesvlees en runderstoofpot is minder gebruikelijk. Uitgekookt eigenaar Johan: “Wij vinden het belangrijk dat iedereen altijd lekker en gezond kan eten, ook als je zelf geen tijd, zin of puf hebt om te koken en wat je smaak ook is. Daarom staan er elke week 26 andere gezonde kant-en-klaarmaaltijden op ons menu die we bij mensen thuis bezorgen. Van oud Hollands tot hip werelds.”

Nederlander wil geen tijd verspillen aan koken

Tijdbesparing blijkt de voornaamste reden om te kiezen voor gezonde kant-en-klaarmaaltijden. 84% kiest voor kant-en-klaar omdat ze hun tijd anders willen besteden dan aan koken en boodschappen doen en 83% ziet kant-en-klaarmaaltijden als een goede oplossing bij tijdgebrek. Daarnaast kiest 82% voor kant-en-klaar als ze zelf geen inspiratie hebben voor een lekkere en verantwoorde maaltijd. Het gaat hierbij nadrukkelijk om gezonde kant-en-klaarmaaltijden. Johan: “Onze maaltijden zitten boordevol groenten en andere belangrijke voedingsstoffen en we laten onnodige toevoegingen zoals teveel zout of suiker achterwege.”

*Onderzoek in opdracht van Uitgekookt onder een representatieve groep Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar, die verantwoordelijk zijn voor het avondeten in hun huishouden.