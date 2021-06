Singer-songwriter Channah van ‘t Riet, woonachtig in Zeist, is een crowdfundingsactie gestart voor haar project ‘Songs for Leonard’. In deze voorstelling worden de verhalen verteld van de vrouwen van Leonard Cohen.

Zeist - Het idee voor ‘Songs for Leonard’ ontstond in 2018, toen Channah door Amerika en Canada reisde, om zelf te ervaren waar een van haar muzikale helden, Leonard Cohen, zijn inspiratie vandaan haalde. Channah: “Hoe meer ik me verdiepte in zijn leven en werk, hoe meer mijn interesse getrokken werd door de vrouwen die hij bezong. Wie waren Suzanne, Marianne en Nancy? Wat vond Joni Mitchell van de nummers die hij over haar schreef? En hoe zou ‘Chelsea Hotel’ klinken als Janis Joplin het geschreven had?”

Een liedschrijver vertelt natuurlijk altijd maar een kant van een verhaal. Om de bezongen vrouwen een stem te geven maakte Channah muziektheatervoorstelling ‘Songs for Leonard’, samen met het Utrechtse productiehuis Nieuwe Makers. De première van deze voorstelling moest door corona een jaar uitgesteld worden.

Meer informatie over de campagne en een voorproefje van Channah’s muziek staat op https://www.voordekunst.nl/projecten/12089-songs-for-leonard-de-ep.