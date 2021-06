Gouden koffie start weer op 15 juni

Iedere dinsdagochtend is er in Ontmoetingscentrum het Binnenbos ‘Gouden Koffie’ voor ouderen uit Zeist-Oost. De afgelopen maanden kon dat niet doorgaan, maar de vrijwilligers van Stichting Vrienden van het Binnenbos hebben niet stilgezeten. Ze zorgden voor nieuwe meubels. Op 15 juni gaat de Gouden Koffie weer van start.

door Ellis Plokker

Zeist - Aloys ter Steege vertelt dat hij samen met de andere vrijwilligers van de Gouden Koffie binnenkort ook op donderdag een koffieochtend wil gaan organiseren. Ouderen uit Kerckebosch, Hoge Dennen of de Arnhemse Bovenweg die slecht ter been zijn en zin hebben in koffie, worden opgehaald met de Gouden Koets. Dat is een elektrische auto, die wordt bestuurd door vrijwilligers. Daarnaast werken er op dinsdagochtend vrijwilligers achter de bar van het Binnenbos. Anderen staan paraat om een praatje maken met ouderen die dat willen. Ter Steege: “We hebben zo’n dertig vrijwilligers, zij staan te popelen om weer te beginnen.”

Veel ouderen zaten de afgelopen maanden alleen thuis, door corona. De wekelijkse koffie-ochtenden konden lange tijd niet doorgaan en dat zorgde voor gevoelens van eenzaamheid. Daarom brachten vrijwilligers de afgelopen maanden maaltijden rond en zochten ze telefonisch contact met de ouderen. Ter Steege bezorgde zelf ook maaltijden bij de ouderen en vertelt enthousiast: “Het was fijn om te zien hoe blij de ouderen bij wie we langsgingen daarmee waren”.

Ter Steege is trots op de Gouden Koffie en de Gouden Koets. Hij vertelt dat hij het project samen met Brenda Emmen heeft bedacht en opgestart. “We bellen aan bij ouderen en vragen hoe het met ze gaat. We proberen contact te maken en ze uit te nodigen.” Een aantal ouderen, die vanaf het begin naar de Gouden Koffie komen, leggen nu zelf contacten met andere ouderen. “Dat vind ik het mooiste van de Gouden Koffie. Als iemand nieuw binnenkomt, wordt hij of zij door hen ontvangen. Er komt nieuwe energie uit de groep, dat is zo leuk om te zien.”

Ter Steege is voorzitter van de Stichting Vrienden van het Binnenbos en voelt zich ‘heel happy’ met dit vrijwilligerswerk. Hij is blij met de nieuwe schuifwand tussen de ontmoetingsruimte en een vergaderzaal. Als de schuifwand open is, is er ruimte voor diners, concerten of kleine evenementen. Ter Steege heeft nog meer plannen. Hij zou graag zien dat er meer mensen uit de wijk gebruik maken van de ruimte. Ook uit andere leeftijdsgroepen. In september bestaat het Binnenbos vijf jaar. Hij wil dan een open dag met een barbecue organiseren, zodat iedereen uit Zeist-Oost kennis kan komen maken. Hij hoopt dat zij concerten of andere bijeenkomsten in het Binnenbos organiseren, zodat het Binnenbos nog meer een ontmoetingsplek voor iedereen uit de wijk wordt.

www.ontmoetingscentrumbinnenbos.nl