De Nieuwsbode wordt verkocht aan uitgeverij BDU

DPG Media verkoopt per 1 september aanstaande deze huis-aan-huiskrant, De Nieuwsbode aan uitgeverij BDU. De nieuwe uitgever zal de krant voortzetten onder de vertrouwde naam. DPG Media en BDU gaan daarnaast een nauw samenwerkingsverband aan.

Zeist - Jan van Dun, directeur Local Media DPG Media: “DPG Media blijft onverminderd investeren in regionale en lokale journalistiek: met zeven regionale titels met in totaal 67 edities. Daarnaast werken binnen DPG Media inmiddels ruim 60 collega’s aan bijna veertig lokale online platformen van In De Buurt. Er blijft tevens een samenwerking tussen de nieuwe eigenaren en DPG Media, omdat DPG Media vanuit AdLocal de nationale advertentieverkoop blijft uitvoeren.”

Jeroen Cnossen, algemeen directeur BDUmedia: “Wij geloven in de kracht van lokale journalistiek, zowel op papier als online, en zullen hierin blijven investeren. Daar past deze overname dan ook perfect bij. Recent onderzoek heeft laten zien dat het bereik van huis-aan-huis-kranten nog steeds onverminderd hoog is. De kracht van onze kranten zit hem in de sterke lokale betrokkenheid. Die willen we verder uitbouwen. Daarom investeren we bij deze nieuwe titels ook in personeel.’’