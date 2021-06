Plastic Free July ook in Zeist

Donderdag 24 juni opent Elisah Pals, oprichter van Zero Waste Nederland, in een gratis webinar het evenement Plastic Free July Zeist.

Zeist - Tijdens het webinar deelt ze haar eigen ervaringen, vertelt ze waar je op moet letten en geeft ze praktische informatie over de zero waste lifestyle.

Plastic minderen kan gelukkig eenvoudig in kleine stappen. Er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Het webinar wordt georganiseerd door Samen Duurzaam Zeist. Het start om 20.00 uur en de link naar de bijeenkomst is te vinden in de agenda van www.samenduurzaamzeist.nl.

Dit evenement begon als een klein lokaal initiatief in Australië om in de maand juli plasticvrij te leven. In tien jaar is het uitgegroeid tot een beweging waaraan wereldwijd meer dan 326 miljoen mensen deelnemen. Van de deelnemers gebruikt 90 procent blijvend minder plastic.