Begroting in balans

Zeist kent al jaren een gezonde financiële huishouding. Onder meer door stijgende zorgkosten en corona dreigt nu een miljoenentekort.

Zeist - De gemeenteraad heeft een Inwoners Advies Commissie (IAC) gevraagd met voorstellen te komen om de inkomsten en uitgaven van de gemeente weer in balans te brengen. De IAC heeft 62 voorstellen aan de raad gepresenteerd, die tezamen 2 miljoen euro aan besparingen opleveren.

Het college heeft de IAC-voorstellen getoetst. Ook heeft het college aanvullende voorstellen voor besparingen aan de gemeenteraad voorgelegd, om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Alle voorstellen staan in een overzicht op www.zeist.nl/sameninbalans.

De gemeenteraad hoort graag de mening van inwoners over de voorstellen, tot 21 juni via een mail naar raadsgriffie@zeist.nl.

De hoorzitting is op 19 juni van 13.00 tot uiterlijk 18.00 uur, te volgen via www.zeist.nl/hoorzitting. De gemeenteraad besluit op 8 juli over de voorstellen.