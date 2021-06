Theater Figi gaat weer draaien

Na bijna anderhalf jaar corona gaan de deuren van Theater Figi weer open. ‘’En wat hebben we onze bezoekers en de artiesten gemist. Wij weten het zeker: na deze lange, vreemde tijd wordt het mooier dan ooit en presenteren wij met trots ons nieuwe theaterseizoen.’’

Zeist - Peter Kolsters, theaterprogrammeur van Figi: “Na anderhalf jaar puzzelen en zoeken door corona mogen we eindelijk weer. We hebben hard gewerkt aan het verbreden van ons aanbod voor jong en oud. Ik ben trots op de ijzersterke programmering die er nu staat en dat we onze deuren weer wagenwijd open kunnen zetten!”.

Het nieuwe theaterprogramma biedt voor ieder wat wils. Van Simone Kleinsma, Ali B, Henk Poort en Koefnoen tot aan de theatervrienden Ashton Brothers. En natuurlijk nog meer cabaret, dans, concerten en toneel. Ook dit jaar zijn er veel leuke voorstellingen voor kinderen met bijvoorbeeld Woezel en Pip, Dirk Scheele en Juf Roos. Check de website figi.nl/theater voor het eerste deel van de programmering en tickets.

Victoria Ruijs, directeur van Figi: ‘’Wij zouden nu naar het zomerreces gaan, met groot onderhoud en vakantie. Dit seizoen is dat helemaal anders. Nu is het tijd om onze deuren te openen, ook in de zomer.”