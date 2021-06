T-Mobile introduceert eSIM - wat is een eSIM?

Creative abstract mobile telecommunication, wireless technology and mobility business concept: macro view of group of stacked color SIM cards for mobile phone or smartphone isolated on white background (Foto: )

Een smartphone zonder een simkaart, daar kan je niet zoveel mee. Zonder een simkaart zou je niet kunnen bellen of internetten. Door de jaren heen is de simkaart kleiner en compacter geworden maar heeft wel zijn functionaliteiten behouden. Een aantal jaren geleden gebruikte iedereen een Mini SIM. Vervolgens is deze kleiner gemaakt en werd het een Micro SIM. Daarna werd de Nano SIM geïntroduceerd. Als gevolg hiervan waren er drie verschillende simkaarten beschikbaar maar niet elke smartphone kon elke simkaart ondersteunen. Hierdoor kreeg je vaak een 3 in 1 simkaart van je provider toegestuurd, zodat je elke mogelijkheid had. Sinds kort is er weer een nieuwe simkaart in Nederland gelanceerd, namelijk de eSIM.

Wat is een eSIM?

T-Mobile introduceerde als eerste Nederlandse provider een eSIM, maar wat is een eSIM eigenlijk? Misschien kende je het al of hoor je het voor het eerst. Een eSIM is een nieuw type simkaart en het staat voor embedded. Embedded betekent ingebouwd en de nieuwe embedded sim is dan ook een ingebouwde simkaart. Door de introductie van de nieuwe eSIM is een traditionele simkaart die je fysiek in je smartphone stopt niet meer nodig.

Hoe werkt een eSIM?

Met de nieuwe eSIM is het niet meer nodig om een plastic simkaart in je smartphone te stoppen. De nieuwe eSIM werkt en doet hetzelfde als een normale simkaart. Wanneer je een eSIM wilt gebruiken maak je eerst een profiel aan op je telefoon. Nadat je een abonnement hebt afgesloten bij T-Mobile krijg je een QR-code die je moet scannen. Hiermee activeer je jouw eSIM. Je kunt ervoor kiezen om een traditionele simkaart te vervangen met de nieuwe eSIM.

Het is ook mogelijk om een dual-sim te gebruiken met een eSIM. Zo kun je op één toestel gebruikmaken van twee abonnementen, handig om bijvoorbeeld privé en zakelijk te scheiden. Je kunt een embedded sim kaart voor een Apple toestel in een paar eenvoudige stappen activeren.

Ga naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Mobiel Netwerk’; Tik op ‘Voeg mobiel abonnement toe’; Scan de QR-code die je hebt gekregen met je toestel; Voer de bevestigingscode in als hierom gevraagd wordt.

Voordelen eSIM

Een eSIM heeft een aantal voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat het nu mogelijk is om op één iPhone meerdere abonnementen te hebben. Dit is handig als je een zakelijk nummer én privé nummer hebt en niet steeds twee smartphones op zak wilt hebben. Dankzij de eSIM hoef je dus niet meer moeilijk te doen met twee telefoons, maar kun je alles op één toestel regelen.

Ook het afsluiten van een nieuw abonnement gaat vele malen makkelijker. Je hoeft namelijk niet meer te frutselen met losse simkaarten om ze te wisselen. Daarnaast zal het veel makkelijker en sneller gaan als je van abonnement wisselt, omdat je niet meer lang hoeft te wachten tot je nieuwe simkaart binnenkomt. Het gaat namelijk door middel van een QR-code. Overstappen met nummerbehoud is nog nooit zo makkelijk geweest!

Het gebruik van een eSIM is bovendien erg veilig. Je simkaart zal namelijk nooit gestolen worden of uit je toestel vallen omdat die in je smartphone geïnstalleerd is.

Verder houdt de smartphone meer ruimte over omdat de fabrikant geen extra ruimte hoeft te maken voor de simkaart. Deze ruimte kunnen ze nu voor andere functionaliteiten gebruiken. Denk hierbij aan een betere accu of andere innovatieve functionaliteiten.

