Wat is Civiele techniek nu eigenlijk?

Civiele techniek: je hebt er vast wel eens van gehoord, maar wat houdt het eigenlijk in? Het is een erg breed begrip en heeft met verschillende aspecten te maken. Civiele techniek is een wetenschap die zich richt op het ontwerpen, de aanleg en het onderhoud van openbare objecten die vastzitten in de grond. Denk hierbij aan wegen, spoorwegen, leidingen, gebouwen, kabels, bruggen, havens en kades, maar ook rivieren en kanalen vallen onder deze techniek. Civiele techniek houdt zich dus vooral bezig met de infrastructuur in onze leefomgeving. Civiele ingenieurs zorgen ervoor dat de leefomgeving, veilig comfortabel en begaanbaar is. Een ander woord voor civiele techniek is weg- en waterbouwkunde.

In de praktijk

In Nederland hebben we erg veel infrastructuur, er is daardoor voldoende werk voor mensen die in deze techniek werken. Zo worden ze ingezet bij de bouw en onderhoud van dijken, vliegvelden, tunnels en sluizen. Het is aan hen om ervoor te zorgen dat het project zo veilig mogelijk wordt uitgevoerd, daarnaast is het hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de leefomgeving zo min mogelijk last ervaart van de werkzaamheden. Bij dit vakgebied is het van groot belang dat je oplossingsgericht denkt. De twee grootste bedrijven binnen civiele techniek zijn BAM en Ballast Nedam.

Groot vakgebied

Civiele techniek is een breed begrip en wordt daarom in verschillende categorieën opgedeeld. Globaal gezien zijn dit de verschillende onderverdelingen in dit vakgebied: Baggertechniek, constructie, geotechniek, gezondheidstechniek, milieukunde, offshore technologie, verkeersbouwkunde, verkeerskunde, seismische techniek, waterbeheer, wegenbouwkunde, waterbouwkunde en hydrologie. Binnen deze onderverdelingen zijn er ook weer verschillende onderwerpen waarin een civiele ingenieur in gespecialiseerd kan zijn.

Belang van civiele techniek

Civiele techniek is erg belangrijk voor de moderne wereld. Als bijvoorbeeld bruggen en dijken niet goed worden onderhouden kan dit voor gevaarlijke situaties zorgen. In de huidige samenleving speelt mobiliteit en bereikbaarheid een steeds grotere rol. Civiele techniek wordt dan ook op grote schaal toegepast in Nederland. Het is namelijk van groot belang dat inwoners gemakkelijk op hun bestemming kunnen komen. Daarnaast is het noodzakelijk dat de hulpdiensten zoals de brandweer, politie en ambulance zich makkelijk kunnen transporteren. Zij zijn hiermee afhankelijk van de kwaliteit van het wegennetwerk. Deze moet goed onderhouden zijn en voldoende wegen bevatten. Verder houdt civiele techniek zich bezig met ondergrondse infrastructuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanleg van rioleringen, metrotunnels en grote verkeerstunnels. Als deze niet goed onderhouden worden kan dit grote gevolgen hebben.

Politiek

Welke projecten civiele ingenieurs uit mogen voeren is grotendeels afhankelijk van de overheid. Zij bepalen welke projecten in werking gezet moeten worden en welke niet. Om tot een zo goed mogelijk besluit te komen overlegt de overheid regelmatig met verschillende partijen vanuit de civiele techniek. Samen vormen zij de plannen en ontwikkelingen voor de infrastructuur in Nederland.