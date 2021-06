Van Zeist naar het zonnige Spanje: een droom die uitkwam

Marco Klomp en Yvonne Kesler besloten 10 jaar geleden om hun Spaanse droom waar te maken. Ze kochten een vakantiewoning in het zonnige Spanje. Na een poosje van het Spaanse vakantieleven geproefd te hebben, besloten ze om samen met hun drie kinderen van inmiddels 17, 13 en 10 jaar permanent in Spanje te gaan wonen. Begin 2013 vertrokken ze vanuit Zeist, waar ze tot die tijd gewoond hadden.

De taal onder de knie krijgen

Hun oudste dochter kreeg in Zeist Spaanse les om zo toch al wat vertrouwd te raken met de taal voor het definitieve vertrek. In Spanje leerden ze vervolgens Cheli kennen, die al snel een goede vriendin werd. Cheli is van origine Spaans, maar spreekt vloeiend Nederlands. Ze geeft Spaanse les aan mensen van allerlei nationaliteiten. Dankzij Cheli kregen de kinderen de Spaanse taal al snel onder de knie. Het heeft de kinderen ook enorm geholpen dat ze naar de lokale school in het dorp gingen. Hierdoor konden ze al heel snel volledige gesprekken voeren met hun vriendjes en vriendinnetjes. Nu, ruim acht jaar later, spreken alle drie de kinderen van Marco en Yvonne vloeiend Spaans, Engels, een beetje Frans en uiteraard ook Nederlands.

Emigreren naar Spanje

Emigreren is niet altijd even makkelijk. Dat hebben ook Marco en Yvonne ondervonden. Je wordt volledig ondergedompeld in een andere taal, omgeving, cultuur … Daarnaast komt er bij een verhuis naar Spanje ook heel wat papierwerk kijken. Een advocaat kan je daarbij een hoop kopzorgen besparen. Hij/zij kan je bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen van een NIE-nummer, het openen van een bankrekening en het bekijken van verschillende contracten.

Rayos de Sol, jouw makelaarskantoor in Spanje

Marco en Yvonne hebben heel wat ervaring opgedaan bij de aankoop van hun eigen woning in Spanje. En die ervaring willen ze graag delen met anderen die dezelfde Spaanse droom koesteren. Ze weten immers precies welke voorbereidingen er getroffen moeten worden om de stap naar Spanje te kunnen zetten.

Sinds de oprichting van hun makelaarskantoor Rayos de Sol helpen Marco en Yvonne je met de glimlach op het gezicht om de juiste keuzes te maken. En dat zijn de keuzes waar jij je het prettigst bij voelt! Ondertussen heeft de Spaanse vastgoedmarkt geen geheimen meer voor de adviseurs van Rayos de Sol. Ze laten je graag persoonlijk kennismaken met talloze prachtige plekken in Spanje en helpen je om een huis te kopen aan de Costa Cálida of de Costa Blanca. Dankzij Marco en Yvonne wordt een huizenzoektocht in Spanje een zorgeloze ervaring.

De afgelopen jaren heeft Rayos de Sol al heel wat mensen mogen helpen om hun droom in Spanje te verwezenlijken. Er komt echter veel bij kijken wanneer je op zoek gaat naar je droomhuis in Spanje. Daarom begeleiden Marco, Yvonne en hun adviseurs je van begin tot eind, om je zo alle zorgen uit handen te nemen.