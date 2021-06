Auto slim laden bij 66 palen

Sinds deze week kunnen elektrische rijders bij 66 publieke laadpunten in Zeist ‘slim laden’. Elektrische auto’s laden daar automatisch met extra vermogen als er veel groene stroom wordt opgewekt. Dus als het hard waait of de zon volop schijnt.

Zeist - Wouter Catsburg, wethouder mobiliteit en duurzaamheid: “Elektrische rijders die slim laden zorgen ervoor dat de opgewekte groene stroom beter wordt benut. Ook helpen ze ons elektriciteitsnetwerk stabiel houden.”

Bij slimme laadpalen wordt het stroomaanbod door algoritmes continu gemeten. Is het aanbod van zonne- of windenergie groot, dan wordt de elektrische auto automatisch met maximaal vermogen geladen. Is er weinig aanbod van groene stroom, dan wordt de auto juist met iets minder vermogen opgeladen. Dit gebeurt vooral ‘s nachts, wanneer de auto lang genoeg aan de laadpaal staat om volledig op te laden.

Zo worden pieken en dalen in zonne- en windenergie beter benut en dat is goed voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk. Extra dikke elektriciteitskabels zijn dan minder snel nodig.

Wie in Zeist elektrisch rijdt en geen eigen oprit heeft, kan bij de gemeente een publiek laadpunt op straat aanvragen.