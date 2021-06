Lintje voor Zeister Ina Duit

Ina Duit uit |Zeist kreeg vrijdag het befaamde versiersel dat hoort bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zeist - Deze Koninklijke onderscheiding kreeg zij uit handen van burgemeester Koos Janssen, als blijk van waardering voor haar jarenlange inzet voor verschillende Zeister vrijwilligersorganisaties.

Ina Duit is meer dan twintig jaar werkzaam, maar voor een groot gedeelte van haar tijd ook vrijwillig actief bij Stichting Kerk en Samenleving. Sinds 2003 is zij coördinator van inloophuis Vollenhove. Zij coördineert daarnaast het minimanetwerk en bezoekt mensen die in isolement leven.

Ook zet zij zich in voor het meerjarig eenzaamheidsproject ‘Iedereen telt mee’en is ze beoordelaar bij de Voedselbank en de Stichting Leergeld, nu Stichting Leerkansen Zeist. Bovendien is Ina Duit sinds 1996 een bijzonder actieve vrijwilliger bij de Oosterkerk Zeist.