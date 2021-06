Kaartverkoop Zeister Muziekdagen gestart

De kaartverkoop van de Zeister Muziekdagen is begonnen. Tussen 14 en 28 augustus gaat het gebeuren met een line-up van klinkende namen: Jerusalem Quartet, Belcea Quartet, Goldmund Quartett met pianiste Nino Gvetadze, Alma Quartet met Jörgen van Rijen en Ruysdael Quartet met cellist Joachim Müller-Crepon.

Zeist - Ontdek ook de aanstormende jonge generatie kamermusici bij de Jong Talent Concerten en Masterclasses.

En, vergeet niet het wijnconcert, de familieconcerten, filmvoorstellingen of de ‘Zeister Muziekwandeling’ te bezoeken.

Voor het volledige programma en kaartverkoop zie www.zeistermuziekdagen.nl. De concerten vinden plaats in de sfeervolle kerk van de Evangelische Broedergemeente gevestigd in de monumentale gebouwen op het Broeder- en Zusterplein, die langs de oprijlaan van het Slot Zeist zijn te vinden.