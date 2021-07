Foodtrucks blijven in park

Sinds 2017 staat er wekelijks op woensdag een aantal foodtrucks in het Walkartpark. De gemeente heeft met de foodtruckondernemers afgesproken dat dit concept wordt voortgezet.

Zeist - De foodtrucks krijgen betere elektrische aansluitingen. Ook worden de mogelijkheden voor een openbaar toilet en een wateraansluiting onderzocht.

Het Walkartpark verbindt het Slot Zeist met het centrum van Zeist. Bij mooi weer zijn er veel mensen in het park om te genieten van deze plek. Wekelijks op woensdag biedt een aantal foodtrucks een hapje naar ieders smaak. Inwoners of werkenden ontmoeten elkaar daar. De foodtrucks dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het park als ontmoetingsplek. Om dit concept te versterken faciliteert de gemeente in betere voorzieningen.

De gemeenteraad heeft op 15 september vorig jaar de motie ‘Stoppen project realisatie horecagelegenheid Walkartpark’ aangenomen. Hierin stelde de gemeenteraad dat een permanente horecagelegenheid in het Walkartpark op dat moment niet wenselijk was, mede door de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de horeca.

De zwaardere elektriciteitsaansluiting wordt in de loop van dit jaar gerealiseerd, een toilet volgend jaar.