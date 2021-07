Workshops in de zomer

Wie deze zomer wil schilderen, beeldhouwen, pottenbakken of fotograferen kan het hart ophalen bij het KunstenHuis.

Zeist - Er zijn beeldende workshops en cursussen op Fort Ruigenhoek in Groenekan, maar ook op de locaties in Zeist en De Bilt. Er zijn workshops van een dag maar ook cursussen van meerdere dagen. Ideaal om je te verdiepen in een techniek, maar ook geschikt voor als je iets nieuws wilt proberen. Kijk op www.kunstenhuis.nl/beeldend voor meer informatie over het aanbod.