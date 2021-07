Straatnaambord voor Wegh der Weegen

Vrijdag onthulde wethouder Marcel Fluitman een straatnaambord op de hoek Rembrandtlaan/Amersfoortseweg in Huis ter Heide.

Zeist - Deze onthulling is onderdeel van een project van de Stichting Wegh der Weegen, om meer bekendheid te geven aan de bijzondere cultuurhistorische waarde van de weg tussen Amersfoort en Utrecht. De kaarsrechte weg uit de 17de eeuw, ook wel bekend als de Wegh der Weegen, gold als een van de grootste publieke werken uit die tijd.

Na oprichting van de Stichting Wegh der Weegen in 2013 werd naast een aantal publieke acties samen met provincie en gemeenten in 2018 daarom een ‘Streefbeeld’ samengesteld: een totaalvisie voor ontwikkelingen aan en langs de Wegh.

De gemeenten Amersfoort, Soest en Zeist plaatsen in dat kader twintig nieuwe straatnaamborden met de ondertitel ‘Wegh der Weegen’.