Extraatje in vakantietijd voor minima Zeist

De gemeente Zeist biedt inwoners met een laag inkomen tot 1 november een gratis uitje aan. Zwemmen, naar de film, Lobbus of Jungle Gemz bezoeken: er is voor ieder wat wils. De gemeente wil na een lange periode met beperkingen, inwoners waar nodig ondersteunen. Ook als het gaat om broodnodige ontspanning.

Zeist - Wethouder Marcel Fluitman: “Na een lang en moeilijk jaar kijkt iedereen uit naar de vakantietijd. Tijd om te genieten van buiten zijn, reizen, uitjes en samen zijn. Een dagje uit is een welkome onderbreking na zo’n lastige tijd waarin weinig kon. Maar een middagje naar de film of het zwembad, de kinderen lekker laten ravotten bij Jungle Gemz of Lobbus, is niet voor iedereen weggelegd. Daarom bieden we mensen met een laag inkomen in Zeist een extraatje om zo’n uitje toch te kunnen beleven.”

Voucher

De voucher voor het gratis uitje wordt per brief verzonden. Iedereen die voor 1 juli kwijtschelding van gemeentelijke belastingen bij BghU heeft aangevraagd en hier recht op heeft, ontvangt deze brief half juli. Inwoners die nog geen beslissing op hun kwijtscheldingsverzoek van BghU hebben ontvangen, krijgen de brief over het gratis uitje mogelijk begin augustus of september. Meer informatie over de verschillende activiteiten waarvoor de voucher te gebruiken is, staat op www.zeist.nl/activiteit.

Minimaboekje

Het is belangrijk dat inwoners met een laag inkomen kunnen meedoen in de samenleving. Daarom zijn er verschillende regelingen die extra ondersteuning bieden. Ook zijn er veel (vrijwilligers-)organisaties, zoals de Sociaal Raadslieden en het Wegwijscafé, die inwoners met een kleine beurs op verschillende manieren gratis helpen. Een compleet overzicht van de regelingen en organisaties staat in het boekje ‘Ik heb een laag inkomen’. Dat is kosteloos te bestellen via zeist@zeist.nl, het vijfcijferige telefoonnummer 14 030 of onderaan de pagina www.zeist.nl/minimaboekje.