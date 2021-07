Klinkende namen op Muziekdagen

De kaartverkoop van Zeister Muziekdagen is begonnen en het gaat razendsnel. Tussen 14 en 28 augustus gaat het gebeuren met een line-up van klinkende namen: Jerusalem Quartet, Belcea Quartet, Goldmund Quartett met pianiste Nino Gvetadze, Alma Quartet met Jörgen van Rijen en Ruysdael Quartet met cellist Joachim Müller-Crepon.

Zeist - De concerten vinden plaats in de sfeervolle kerk van de Evangelische Broedergemeente, gevestigd in de monumentale gebouwen op het Broeder- en Zusterplein, die langs de oprijlaan van het Slot Zeist zijn te vinden.

Historische panden

Samen met het Slot vormen deze historische panden een uniek architectonisch geheel. Met de klinkende muziek van de Zeister Muziekdagen wordt dit twee weken lang het culturele hart van Zeist en de regio.

Concerten worden ook gegeven op verschillende andere locaties waaronder TivoliVredenburg in Utrecht, Kontakt der Kontinenten in Soesterberg, het Beauforthuis in Austerlitz en elders in de regio.

De concerten raken razendsnel uitverkocht, vooral nu de bezoekersaantallen vooralsnog beperkt zijn vanwege de coronamaatregelen.

Voor het volledige programma en kaartverkoop zie website www.zeistermuziekdagen.nl.