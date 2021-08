63.000 euro voor Nierstichting

410 wandelaars liepen in juli samen 29.000 kilometer en haalden ruim 63.000 euro op voor de Nierstichting. Dat werd dinsdag 3 augustus op Slot Zeist bekendgemaakt.

Zeist - De Nierdaagse, een wandelevenement van de Nierstichting in de maand juli, brengt genezing van nierziekten weer een stap dichterbij. Romy Visser, regiomanager bij de Nierstichting: “Het is zo mooi om te zien hoeveel mensen er mee hebben gedaan. En hoeveel geld er in zo’n korte tijd is opgehaald voor onderzoek naar genezing van nierziekten. Hierdoor kunnen we nierpatiënten weer een beter perspectief bieden.”

Deelneemster Daphne reikte dinsdag namens alle deelnemers de cheque uit aan de Nierstichting. Daphne heeft sinds vorig jaar nierproblemen. Ondanks dat een nier inmiddels is verwijderd blijft ze heel moe en veel pijn houden. De nierfunctie van haar overgebleven nier is gedaald en de artsen staan voor een raadsel.