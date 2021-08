Bescheiden feestje bij expositie Vredenoord

Dinsdag 3 augustus was het in Vredenoord tijd voor een bescheiden feestje. Een feestje na een periode waarin veel niet kon. In die periode heeft Annemarie in de huiskamer Topaas, waar bewoners een leuk dagprogramma krijgen aangeboden een plannetje bedacht.

Huis ter Heide - Als creatieveling heeft ze veel geschilderd en gekleurd met bewoners en het was allemaal zo leuk, dat het idee ontstond om van alle mooie werken een kleine expositie te houden. Na enig overleg is dat tot stand gekomen. In de periode ernaartoe heeft ze mooie werkstukken gemaakt met de huiskamerbewoners. Het thema was ‘bloemen’. Dit onder andere omdat ze bloemen in de huiskamer hadden opgekweekt en Gerda Dusseljee daar het hoofdaandeel in had. Zij praatte tegen de bloemen en gaf ze water. Geen wonder dat de zonnebloem heel erg groot werd.

De bloemenexpositie werd op het Smaragdplein geopend en Gerda zou het bord onthullen van de aankondiging. Samen met Annemarie werd dit gedaan, na een paar woorden van Annemarie en van de nieuwe bestuurder Berry Quak.

Op de eerste etage, de afdeling Olivijn, hangen nu de werkstukken van de kunstenaars nog tot en met 17 augustus. Komt u van buiten, dan loopt er graag iemand met u mee om u rond te leiden. Het adres is Prins Alexanderweg 2 te Huis ter Heide.