Ontdek de provincie op de fiets

Van 19 tot en met 22 augustus organiseert Central Events in samenwerking met de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Zeist en het vfonds, de derde editie van de Utrechtse Fietsvierdaagse. De start en finish zijn bij de KNVB Campus aan de Woudenbergseweg.

Zeist - Dagelijks kun je kiezen uit een uitgepijlde route van 25, 40 of 60 kilometer. Wat deze fietsvierdaagse bijzonder maakt, is dat er iedere dag een ander thema centraal staat.

Onderweg zijn er allerlei bezienswaardigheden en rondleidingen die passen bij het thema van die dag. Zo staat de donderdag in het teken van Natuur & Landschap.

Je kunt je inschrijven voor een, twee, drie of alle vier de dagen. Schrijf je je in voor de gehele fietsvierdaagse? Dan krijg je een dag cadeau.

Ga naar www.utrechtsefietsvierdaagse.nl voor meer informatie of om je in te schrijven.