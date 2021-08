Eerste Afghaanse evacués in Kamp

De eerste Afghaanse evacués zijn maandagochtend gearriveerd bij de noodopvanglocatie op het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide.

Huis ter Heide - Vlak na 10.00 uur arriveerden twee bussen met honderd Afghaanse vluchtelingen op het militaire kamp. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opende eerder op de dag de locatie in Huis ter Heide, omdat een opvanglocatie in het Groningse Marnewaard, die al in bedrijf was, vol zit. Daar verblijven momenteel 491 Afghaanse evacués. In Huis Ter Heide is plek voor ruim vierhonderd personen.



Buurtbewoner Pauline Meijer kwam meteen in actie: ‘’Ik heb meteen in de buurtapp een oproep gedaan om in actie te komen voor deze groep vluchtelingen. We laten hen niet aan hun lot over.” Veel spullen uit Afghanistan hebben de nieuwe bewoners niet mee kunnen nemen. Er is vooral behoefte aan kinderkleding.