Kom Struinen in de Tuinen

Een bonte verzameling van Zeisterse tuinen en bijbehorende optredens vormt het prachtige decor van Struinen in de Tuinen 2021.

Zeist - Wel 28 Zeistenaren slaan zondag 5 september de tuinhekken open en toveren hun buitenruimte om tot podium, geheel coronaproof.

Tijdens Struinen in de Tuinen verwelkomen gastvrije Zeistenaren buurtgenoten in hun tuin met lokale acts. Bands, singer-songwriters, theatermakers en andere podiumkunstenaars stelen de show met hun voeten in het gras.

In elke buitenruimte treedt een act drie keer op, tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Aanmelden is niet nodig; alle optredens hebben pay what you can-entree.

Programma



Bekijk het digitale programma op www.struinenindetuinen.nl en stel je eigen looproute samen langs jouw favoriete tuinen en acts.