De Nieuwsbode over naar BDUmedia

Deze krant, De Nieuwsbode, heeft vanaf vandaag een andere uitgever. DPGMedia verkocht de krant, inclusief het team medewerkers, aan BDUmedia, de Koninklijke uitgever uit Barneveld. De vormgeving van de krant, het webadres, e-mailadres en telefoonnummer veranderen wel.

Zeist - Het nieuwe webadres is www.denieuwsbode.nl. Het e-mailadres is vanaf vandaag denieuwsbode@bdu.nl. Het nieuwe telefoonnummer is 0184 - 448970.

Betreft het een aankondiging van een activiteit, agendabericht of een (lokaal) persbericht? Gebruik het invulformulier op onze nieuwe website: ‘Deel je Nieuws´.

Tips voor de redactie of vragen over publiciteit over buitengewone activiteiten kunnen wel per mail worden ingediend bij de redactie.

Via Deel je Nieuws kunt u uw aankondiging, bericht of (foto)verslag direct plaatsen op www.denieuwsbode.nl. Dan komt uw bijdrage snel onder de aandacht van een groot publiek. De redactie beoordeelt vervolgens of uw inzending in aanmerking komt voor plaatsing in de krant. Wilt u er zeker van zijn dat uw nieuwsbericht in de krant komt? Bel de lokale media-adviseur, tel. 0184 - 448970 of mail naar verkoop.denieuwsbode@bdu.nl.