‘Dank voor gulle gave inzameling voor evacués’

Kringloop Zeist is in overleg met de gemeente Zeist, het COA en het Rode Kruis de inzameling en verspreiding van spullen voor de evacués aan het inventariseren en coördineren. Aan de linkerkant van het pand op de Johannes Postlaan 4 is er de afgelopen dagen een aparte inname voor de spullen voor de evacués ingericht. Inmiddels is deze weer gesloten en is de aanname weer op de oude vertrouwde plek.

Zeist - Joke ter Haar meldt: ‘’Via de socials hebben wij iedereen op de hoogte gehouden waar is op dit moment behoefte aan; dit was met name textiel, pakketten kleding, het liefst per man/vrouw/kind plus maat aangeleverd, met een sticker wat (man/vrouw/kind) en welke maat het pakketje bevat. Opladers voor I-phone, Samsung etcetera, Big Shopper tassen.

Bij het innamepunt ontstonden verschillende mooie en emotionele momenten. Mensen die in het verleden zijn gevlucht die nu extra mooie pakketten kwamen brengen. Prachtige initiatieven van personen die ‘even’ op de buurtappp een vraag stellen of iemand nog iets heeft te doneren en een kwartier later de voortuin vol heeft liggen. Kinderen die hun fietsen brengen.

Iedereen die textiel heeft gebracht heeft dit met enorme zorg en toewijding ingepakt, zij hebben alle textiel voorzien van stickers / maten etcetera. Dit heeft ons enorm geholpen.’’



Kringloop Zeist wil iedereen bedanke. De vrijwilligers en vaste medewerkers van Kringloop Zeist die spontaan naar het Kringloopcentrum op de Joh. Postlaan kwamen om extra te helpen, de mensen van Ready 2 Help en het Rode Kruis die kwamen helpen bij inname en sorteren, het COA, Welkom in Utrecht, Zelforganisatie Afghanen Zeist en vele vele anderen, voor de samenwerking en fantastische inzet voor de evacués uit Afghanistan. En alle inwoners en (buurt-)initiatieven uit Huis ter Heide, Den Dolder, Bosch en Duin, Zeist en verre omstreken: enorm bedankt voor de gulle donaties.

Ter Haar: ‘’Het was hartverwarmend te ervaren hoe zo veel mensen de moeite hebben genomen goede spullen te doneren, om pakketten op maat, soms zelfs nieuw aangeschaft, in te leveren. Zo konden de spullen direct een op een uitgedeeld worden aan de mensen op het kamp. Op dit moment is er een hele mooie voorraad aan spullen binnen gebracht, waarmee we voldoende kunnen inspelen op de behoefte vanuit het COA. Deze voorraad wordt de komende tijd door gesorteerd en verder verspreid ‘’

Voor updates kijkt u op www.kringloopzeist.nl, nieuwsberichten of sociale media.