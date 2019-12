Fijnere buurt met veel activiteiten

Door Asta Diepen Stöpler

Woongroep 'In de Buurt' Nijenheim

Mensen die zich met plezier inzetten voor anderen. Voor een fijnere buurt, meer contact, gezelligheid en veiligheid. Woongroep 'In de Buurt' van de Nijenheimflats 70, 80 en 90 heeft momenteel 14 leden waarvan 4 kinderen.

ZEIST - Een wekelijkse koffieochtend op vrijdag, fietsen maken, gezellige avonden, creatieve cursussen voor volwassenen en kinderen, wijkschoonmaakacties en nog veel meer. "We organiseren diverse activiteiten voor mensen uit de buurt. Flatbewoners en ook anderen uit Nijenheim. Volgende maand gaan we kerstversiering maken en eind van het jaar oliebollen bakken. Binnenkort begint huiswerkbegeleiding. De woongroep bruist van de energie en ideeën." Peter Kuipers van de Woongroep vertelt enthousiast over de vele activiteiten en toekomstplannen. Hij is samen met andere Woongroepleden Tim, Harmen, Floor en Clarissa in de gemeenschappelijke ruimte. De meesten zijn in de 30, allen hebben een baan. De activiteiten van de Woongroep doen ze in hun spaarzame vrije tijd.

Het is woensdagavond, de wekelijkse koffieavond van 19.30 tot 20.30 uur. Twee flatbewoners zijn afgekomen op de lekkere koffie en de gezellige sfeer: Ebel en Tim. Het gesprek gaat van oude auto's naar computerhackers en de sfeer in de buurt. Het is een levendig gesprek.

Woongroep 'In de Buurt' is voorgekomen uit de woongroep van de Nijenheimflat 40. Kuipers: "Daar draait het zo goed dat woningbouwvereniging Woongoed dit ook voor de 70-, 80- en 90-flats wilde. Woongoed stelt voor de leden van de woongroep huurwoningen ter beschikking, op voorwaarden van actieve deelname. Binnenkort komen nog 2 volwassen mensen de woongroep versterken, met hun 2 kinderen. Dan is onze groep compleet." Veel activiteiten vinden plaats in de gemeenschappelijke ruimte, te vinden in flat 80 nummer 8002, rechts van de hoofdingang. We hopen dat veel bewoners de weg naar hier vinden."

Het nieuwste initiatief is 'Samen Soepen': iedere zaterdagmiddag soep eten. De zelfgemaakte soep zal vast veel liefhebbers krijgen.

De leden van de Woongroep willen vanuit het wonen in de wijk Nijenheim we verbonden zijn met de mensen en de plek.

Ze willen "er gewoon zijn en van daaruit kijken wat er nodig is in de buurt. We hopen op onderlinge verbondenheid van de bewoners van de wijk. Waarden die daarbij belangrijk zijn liefde en aandacht. Voor mensen en dingen."

Informatie en contact via indebuurtinzeist.nl