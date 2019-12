Slotlaan-verhalen Marcel Leenders gebundeld

Marcel Leenders is blij met zijn boekje in de etalage bij Kramer & van Doorn. Foto: Lydia van der Meer (Foto: Lydia van der Meer)

Marcel Leenders begon een jaar geleden als bewoner van de Slotlaan met het schrijven over deze laan. Inmiddels heeft Marcel al 25 stukjes gepubliceerd in de Nieuwsbode. Deze verhaaltjes zijn gebundeld, uitgegeven en liggen nu bij Kramer & van Doorn in de winkel.

Zeist - Zodra een verhaal online verschijnt, spatten de verschillende reacties over dit controversiële stukje van Zeist van het scherm af. Zowel positief als negatief. Marcel begrijpt dat iedereen een andere mening heeft over de Slotlaan. Op Facebook vertoont hij zich echter niet meer. Zijn vriendin Tilly plaatst de stukjes nog wel. "De reacties zijn soms zo heftig, het is beter voor mijzelf om daar weg van te blijven." Marcel wil vooral positieve stukjes schrijven over de Slotlaan.

Tilly stimuleerde hem om te gaan schrijven. "Je leeft maar een keer," zei ze. "Gewoon je uiterste best doen, dat is alles."

Op een gegeven moment merkte Marcel dat de woorden steeds makkelijker uit zijn pen kwamen. Hij is nu zelfs bezig met het schrijven van een boek. Fictie. "Ik ben al wat ouder, als ik het wil doen, moet ik het nu doen."

door Lydia van der Meer